Эпидемиологи сказали белорусам, чего не должно быть в новогодних подарках. Подробности обнародовали в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Белорусам следует обращать внимание на упаковку: от нее не должно исходить резкого химического запаха краски или клея, она должна быть целостной, без коррозии на внутренней и наружной поверхностях сварного шва. Подарки не стоит покупать на неизвестных островках в ТЦ, в местах несанкционированной торговли, в различных интернет-магазинах.
Вместе с тем следует покупать подарки, в состав которых входят вафли, шоколад, конфеты (вафельные, желейные, с начинкой из суфле), печенье (галетное, бисквитное), пряники, а также мармелад, мягкий ирис, пастила, зефир. В составе сладостей не должно содержаться усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, трансжиров, натурального кофе.
«Под запретом находятся в детском питании кондитерские изделия, содержащие алкоголь в количестве более 0,5% этанола. Не рекомендуется использовать для наполнения детских наборов карамель, в том числе леденцовая (дети до 3 — 4 лет не умеют правильно рассасывать такие конфеты, а раскусывать их вредно)», — заявили эпидемиологи.
Белорусам советуют отказаться от сладостей, в которых есть ядро абрикосовой косточки и арахис, которые являются потенциальными аллергенами.
