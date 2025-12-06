В Белгородской области отремонтировали участок дороги к селу Айдар

Дорога регионального значения Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар проходит через село Новоалександровка, рядом с детскими учреждениями — Новоалександровской школой и детским садом, которые расположены в самом центре населенного пункта и ежедневно принимают множество детей. В августе в порядок привели участок трассы с 23 по 27 км.