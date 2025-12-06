В Белгородской области отремонтировали участок дороги к селу Айдар

Участок дороги Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар привели в нормативное состояние в Ровеньском округе Белгородской области. Работы завершили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Протяженность отрезка, где проводился ремонт, составляет 6 км. Он начинается перед селом Свистовка и заканчивается возле села Айдар. В ходе работ специалисты обновили дорожное полотно, укрепили обочины и обустроили тротуар с подходами к пешеходному переходу. Помимо этого, там установили остановки, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.
Дорога регионального значения Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар проходит через село Новоалександровка, рядом с детскими учреждениями — Новоалександровской школой и детским садом, которые расположены в самом центре населенного пункта и ежедневно принимают множество детей. В августе в порядок привели участок трассы с 23 по 27 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.