В деревне Холодное в Новосибирской области открылся медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в деревне Холодное в Новосибирской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медпункт будет обслуживать около 400 жителей населенного пункта, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Учреждение первичной помощи стало структурным подразделением Сузунской центральной районной больницы. ФАП рассчитан на прием до 15 пациентов за одну рабочую смену. Он оснащен современным медицинским оборудованием, аппаратурой — всем необходимым для оказания первичной помощи в амбулаторных условиях.
Общая площадь объекта — 80 кв. м. В структуре ФАПа есть кабинет приема с гинекологическим креслом, процедурный кабинет, санитарная комната, санузел, помещения для хранения медикаментов и для персонала. Основной вход в здание оборудован пандусом для удобства пациентов.
«Теперь у жителей деревни есть возможность в комфортных условиях получать квалифицированные медицинские услуги, включая срочную медицинскую помощь в любое время суток. Будем здесь проводить вакцинацию, сюда будут приезжать узкие специалисты для консультирования местных жителей», — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.