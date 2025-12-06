Ричмонд
Хлебопекарное предприятие в подмосковном Щелкове оптимизирует производство

Планируется увеличить производительность более чем на 10%

Одно из старейших предприятий Московской области — компания «Щелковохлеб» — стало участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии уже прошло стартовое совещание с участием рабочей группы и экспертов регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В качестве пилотного участка для оптимизации выбрали изготовление изделий из слоеного теста. Специалисты РЦК помогут компании интегрировать инструменты бережливого производства и пересмотреть организацию технологических операций. Планируется, что в результате улучшений удастся сократить время производственного процесса по меньшей мере на 10% и увеличить производительность на рабочих местах более чем на 10%. Полученный опыт предприятие сможет тиражировать и на остальные участки.

Подать заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительность.рф. Больше информации о различных мерах поддержки бизнеса в Подмосковье размещено на инвестиционном портале.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.