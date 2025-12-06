Хлебопекарное предприятие в подмосковном Щелкове оптимизирует производство

В качестве пилотного участка для оптимизации выбрали изготовление изделий из слоеного теста. Специалисты РЦК помогут компании интегрировать инструменты бережливого производства и пересмотреть организацию технологических операций. Планируется, что в результате улучшений удастся сократить время производственного процесса по меньшей мере на 10% и увеличить производительность на рабочих местах более чем на 10%. Полученный опыт предприятие сможет тиражировать и на остальные участки.