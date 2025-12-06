Беларусь заняла 79-е место в рейтинге 100 лучших кухонь мира

Белорусская кухня оказалась на 79-м месте рейтинга с коэффициентом 4. По версии портала, наиболее вкусными блюдами оказались жур, мачанка, сырники, а также верещака и колдуны. Первое место рейтинга у Италии (коэффициент 4,64). В топ-десять оказались Португалия, Испания, Турция, Франция, Греция. Польша заняла 14-е место (коэффициент 4.42). На 28-м месте — Россия. У указанной страны коэффициент 4,27.