Лучший Дед Мороз России Александр Скавыш умер в 55 лет

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля», — говорится в заявлении театра в социальной сети «Вконтакте».
Как уточняет «Газета.Ru», у Александра Скавыша ранее были проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес операцию, после которой успешно восстановился и продолжил свою работу.
Скавыш был занят практически во всем репертуаре «Свободного театра». Он исполнил роли в таких постановках, как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», а также в недавних премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Кроме того, он был режиссером школьного театра «Антре».
Скавыш был не только актером, но и режиссером школьного театра. Роль зимнего волшебника, которую он исполнял на протяжении трех десятилетий, принесла ему высшее признание в 2015 году.