Лучший Дед Мороз России Александр Скавыш умер в 55 лет

Скавыш был занят практически во всем репертуаре «Свободного театра». Он исполнил роли в таких постановках, как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», а также в недавних премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Кроме того, он был режиссером школьного театра «Антре».