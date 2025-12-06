В Крыму создана Ассоциация гостевых домов

Отметим, что в республике продолжается включение гостевых домов в реестр Росаккредитации. В него вошли уже 523 объекта. Как отметил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, значительный вклад внесли сами владельцы домов, выразившие желание работать в рамках правового поля. Кроме того, министерством с начала этого года было проведено более 80 совещаний в муниципалитетах республики и реализована информационная кампания о необходимости прохождения легализации до 1 января 2026 года.