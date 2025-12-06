В Крыму создана Ассоциация гостевых домов

Ассоциацию гостевых домов учредили в Республике Крым в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На сегодняшний день она собрала уже около 100 владельцев небольших объектов размещения, сообщили в Министерстве курортов и туризма Крыма.
Ассоциация основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов по лучшим практикам ведения бизнеса, эффективному управлению и инновационным подходам в сфере обслуживания. Членами ассоциации могут стать как физические, так и юридические лица.
Отметим, что в республике продолжается включение гостевых домов в реестр Росаккредитации. В него вошли уже 523 объекта. Как отметил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, значительный вклад внесли сами владельцы домов, выразившие желание работать в рамках правового поля. Кроме того, министерством с начала этого года было проведено более 80 совещаний в муниципалитетах республики и реализована информационная кампания о необходимости прохождения легализации до 1 января 2026 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.