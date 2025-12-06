Ричмонд
«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

В связи с проведением реконструкции автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино от села Усады до жилого комплекса «Южный Парк» с путепроводом через железную дорогу в Лаишевском районе РТ с 8 декабря по 15 июля следующего года будет закрыта для движения транспорта разворотная петля. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Основное направление дороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино будет работать штатно. Закрывается только разворотная петля, которая ведет к селу Усады», — сказал он.

Автомобилистам, которым необходимо развернуться, чтобы попасть в Усады, придется проехать на 250 метров дальше и совершить разворот на следующей петле, пояснил Файзуллин.

«Неудобство для жителей заключается только в том, что придётся на 250 метров проехать дальше», — подчеркнул он.

По словам замминистра, после реконструкции этот участок автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино будет расширен до четырех полос. «И движение для водителей, которые будут двигаться в этом направлении, станет более комфортным и безопасным», — заметил он.

Заместитель директора «Главтатдортранса» Ринат Хусаинов добавил, что на этом участке строится путепровод над железной дорогой.

«Будут построены опоры и стенки, а также подпорная стенка между дорогой и местным проездом, который пока закрывается. В связи со стесненными условиями принято решение о временном закрытии данного участка дороги-петли», — уточнил он.