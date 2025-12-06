«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

В связи с проведением реконструкции автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино от села Усады до жилого комплекса «Южный Парк» с путепроводом через железную дорогу в Лаишевском районе РТ с 8 декабря по 15 июля следующего года будет закрыта для движения транспорта разворотная петля. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.