Торопились в роддом: полицейские помогли семье, чей малыш чуть не появился на свет в машине

В Челябинске инспекторы ДПС помогли появиться на свет новому жителю города. В ночь с 4 на 5 декабря лейтенанты полиции Игорь Чернов и Алексей Белишко остановили для проверки автомобиль, который двигался с превышением скорости на въезде в город со стороны Копейска.
Как выяснилось, водитель спешил в перинатальный центр — в салоне находилась его супруга, у которой начались роды. Будущий отец попросил полицейских сопроводить машину и ему не отказали. Инспекторы включили проблесковые маячки, чтобы безопасно и максимально оперативно обеспечить проезд по ночным улицам до приемного покоя.
Как только роженицу передали медикам, инспекторы вернулись к патрулированию ночного города. А уже утром в их дежурную часть поступил радостный звонок: в 4:30 у супругов родился здоровый мальчик. Счастливый отец, с трудом сдерживая эмоции, поблагодарил полицейских помощь.
— Этот случай — суть службы полиции. За каждым патрульным автомобилем стоит готовность защитить, спасти и помочь, — отмечают в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции рады, что их работа помогла появлению новой жизни. Родителей поздравляют с рождением сына и желают здоровья маме и малышу.