В Ростовской области 26 тысяч родителей детей-инвалидов получили досрочную пенсию

В Ростовской области уже 26 тысячам родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, досрочно назначена пенсия. Об этом сообщают в региональном отделении СФР.
— Право на досрочный выход имеет один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида с детства до достижения им 8 лет. Для этого женщине должно быть 50 лет при стаже от 15 лет. Мужчине — 55 лет при стаже от 20 лет, — уточняют в отделении Соцфонда.
В 2025 году для назначения выплаты также требуется иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов. Первой оформить пенсию может мать ребенка. Отец имеет право на нее после отказа матери или ее перехода на другой вид пенсионного обеспечения.
— В страховой стаж засчитывается период ухода за ребенком-инвалидом для неработающего родителя. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.
Это право также распространяется на опекунов. Для них пенсионный возраст снижается на один год за каждые полтора года опеки. Максимальное снижение — пять лет. Важное условие: опека должна быть установлена до восьмилетия ребенка.
Обратиться за назначением можно в клиентскую службу Отделения СФР по Ростовской области — прийти лично, позвонить по будням по телефону 8−800−100−00−01 или написать в сообщения на официальных страницах Отделения СФР по Ростовской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Специалисты рекомендуют сделать это за год до планируемого выхода на пенсию.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
«Он станет как овощ, родных не будет узнавать»: Женщине советовали отказаться от сына, а она воспитала его профессиональным гимнастом.