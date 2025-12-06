В Ростовской области 26 тысяч родителей детей-инвалидов получили досрочную пенсию

— Право на досрочный выход имеет один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида с детства до достижения им 8 лет. Для этого женщине должно быть 50 лет при стаже от 15 лет. Мужчине — 55 лет при стаже от 20 лет, — уточняют в отделении Соцфонда.