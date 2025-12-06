В Кромском районе Орловской области благоустроили 2 дворовые территории

Две дворовые территории в Кромском районе Орловской области досрочно привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Изначально благоустройство этих пространств было запланировано на 2026 год, однако завершить работы удалось раньше срока, сообщили в районной администрации.
Объекты расположены по адресам: улица Пионерская, д. 8а и переулок Газопроводский, д. 11. Подрядчик обустроил дворовые территории у многоквартирных домов — уложил там асфальт, установил скамейки и урны. Глава Кромского района Андрей Усиков подчеркнул, что повышению качества жизни населения уделяется особое внимание.
«Проводится большая работа по улучшению инфраструктуры, созданию культурных пространств и зон отдыха, — сказал он. — Очень важно, что жители проявляют активность и участвуют в онлайн-голосовании, выбирая территории для благоустройства. Только совместными усилиями можно достигнуть значимого прогресса и сделать наш район комфортным и безопасным для жизни».
Планируется, что в скором времени новый облик получит еще одно общественное пространство в районе автостанции по улице 25 Октября. Там также проложат пешеходные дорожки, установят фонари, скамейки, урны, проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.