В Элисте появится модельная библиотека нового поколения

После проведения ремонтных работ и пополнения книжного фонда библиотека станет современным и комфортным пространством. В учреждении молодежь сможет учиться и развиваться, семьи — проводить досуг, а старшее поколение — повышать компьютерную грамотность. Начало строительных работ и оснащение библиотеки запланировано в конце первого квартала 2026 года, а до 30 ноября 2026 года объект будет сдан полностью.