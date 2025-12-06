В Элисте появится модельная библиотека нового поколения

Модельная библиотека нового поколения будет создана в Элисте до конца ноября 2026 года на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Учреждение модернизируют по национальному проекту «Семья», сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков по итогам личного приема граждан.
«По моему поручению правительство Калмыкии и администрация Элисты проработали этот вопрос [создания модельной библиотеки на базе библиотеки им. А. С. Пушкина]. В рамках проекта библиотеку преобразят с учетом нашего национального колорита. Также появятся комфортные зоны для детей, медиапространство и выставочная площадка», — сказал Бату Хасиков.
После проведения ремонтных работ и пополнения книжного фонда библиотека станет современным и комфортным пространством. В учреждении молодежь сможет учиться и развиваться, семьи — проводить досуг, а старшее поколение — повышать компьютерную грамотность. Начало строительных работ и оснащение библиотеки запланировано в конце первого квартала 2026 года, а до 30 ноября 2026 года объект будет сдан полностью.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.