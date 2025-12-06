Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль и убежал, когда белорус вышел из авто

Белорус стал свидетелем настоящего лесного мини-спектакля, который опубликовал в TitTok. В Минском районе медвежонок быстро карабкался по дереву. Как только мужчина вышел из машины, чтобы все рассмотреть поближе, хищник замер, а затем быстро сполз со ствола и убежал в лес.