Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль и убежал, когда белорус вышел из авто

Медвежонок устроил спектакль на дереве и сбежал, когда белорус вышел из авто. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.
Белорус стал свидетелем настоящего лесного мини-спектакля, который опубликовал в TitTok. В Минском районе медвежонок быстро карабкался по дереву. Как только мужчина вышел из машины, чтобы все рассмотреть поближе, хищник замер, а затем быстро сполз со ствола и убежал в лес.
