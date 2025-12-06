Ричмонд
Под Минском медвежонок устроил мини-спектакль и убежал, когда белорус вышел из авто

Медвежонок устроил спектакль на дереве и сбежал, когда белорус вышел из авто.

Источник: Комсомольская правда

Медвежонок устроил спектакль на дереве и сбежал, когда белорус вышел из авто. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.

Белорус стал свидетелем настоящего лесного мини-спектакля, который опубликовал в TitTok. В Минском районе медвежонок быстро карабкался по дереву. Как только мужчина вышел из машины, чтобы все рассмотреть поближе, хищник замер, а затем быстро сполз со ствола и убежал в лес.

Тем временем Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря.

Ранее адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.

А еще эпидемиологи сказали белорусам, чего не должно быть в новогодних подарках.