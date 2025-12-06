Башкирия нарастила экспорт ОСП и ДСП в Китай — почти в два раза

Башкирия в 2025 году значительно нарастила экспорт продукции деревообработки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора республики.
С 9 января по 30 ноября было сертифицировано 17,47 тысячи кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит, подготовленных для отправки в Китайскую Народную республику. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было сертифицировано 9,72 тысячи кубометров такой продукции.
Поднадзорная продукция, включая плиты марок MF-PB, OSB/3 ECO, PB STANDARD и PB E-LE, а также ламинированную доску, была отгружена в Поднебесную контейнерными поездами.
Все образцы продукции прошли обязательные лабораторные экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно фитосанитарным требованиям Китая, в продукции не было выявлено опасных организмов, и она полностью соответствует карантинным требованиям страны-импортера.
На основании положительных заключений экспертиз Россельхознадзора было выдано 370 экспортных фитосанитарных сертификатов, что позволило осуществить беспрепятственную поставку товара.
