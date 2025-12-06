Башкирия нарастила экспорт ОСП и ДСП в Китай — почти в два раза

С 9 января по 30 ноября было сертифицировано 17,47 тысячи кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит, подготовленных для отправки в Китайскую Народную республику. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было сертифицировано 9,72 тысячи кубометров такой продукции.