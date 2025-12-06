Второй этап благоустройства завершили в сквере города Сухой Лог на Урале

За преображение этого пространства в 2024 году проголосовали почти 13 тысяч жителей муниципалитета. В ходе комплексного благоустройства в сквере появилось несколько локаций, в том числе спортивная зона с уличными тренажерами и детская площадка с качелями. В процессе озеленения высадили лиственницы, кусты сирени.