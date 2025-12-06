Второй этап благоустройства завершили в сквере города Сухой Лог на Урале

Работы по благоустройству сквера на улице Артиллеристов в городе Сухой Лог Свердловской области, запланированные на этот год, подошли к концу. Обновление территории ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении муниципального заказчика.
За преображение этого пространства в 2024 году проголосовали почти 13 тысяч жителей муниципалитета. В ходе комплексного благоустройства в сквере появилось несколько локаций, в том числе спортивная зона с уличными тренажерами и детская площадка с качелями. В процессе озеленения высадили лиственницы, кусты сирени.
Помимо этого, в парке обустроено несколько типов тротуаров и дорожек — асфальтовых, деревянных, с тротуарной плиткой, галечным покрытием. Также смонтировано освещение прилегающей территории. Финальным этапом работ стала установка бетонных скульптур сказочных и мультипликационных героев. Окончательное завершение благоустройства запланировано на 2026 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.