Жители Тюменской области смогут отследить свой план вакцинации в приложении

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти во вкладку «Услуги», затем в раздел «Здоровье под контролем», открыть подраздел «Профилактика» и выбрать вкладку «Вакцинация». Там будут размещены личный календарь прививок и календарь прививок детей, пуш-уведомления с напоминанием о предстоящей прививке на месяц вперед, статус по каждой прививке, а также информация о медицинских отводах и причинах отказов.