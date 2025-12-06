Жители Тюменской области смогут отследить свой план вакцинации в приложении

Цифровой календарь вакцинации появился для жителей Тюменской области в мобильном приложении «Телемед 72», сообщили в региональном департаменте информатизации. Такие сервисы и платформы для удобства россиян создают и развивают по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Благодаря новой услуге жители области смогут отслеживать свой план вакцинации на год, а также своевременно получать напоминания о ближайших прививках. Персональный план вакцинации составляет лечащий врач в поликлинике на основе национального календаря профилактических прививок, он становится доступным для просмотра в приложении сразу после внесения соответствующей записи медицинским учреждением.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти во вкладку «Услуги», затем в раздел «Здоровье под контролем», открыть подраздел «Профилактика» и выбрать вкладку «Вакцинация». Там будут размещены личный календарь прививок и календарь прививок детей, пуш-уведомления с напоминанием о предстоящей прививке на месяц вперед, статус по каждой прививке, а также информация о медицинских отводах и причинах отказов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.