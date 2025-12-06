Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Тюменской области смогут отследить свой план вакцинации в приложении

Сервис также своевременно напомнит о ближайших прививках.

Цифровой календарь вакцинации появился для жителей Тюменской области в мобильном приложении «Телемед 72», сообщили в региональном департаменте информатизации. Такие сервисы и платформы для удобства россиян создают и развивают по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Благодаря новой услуге жители области смогут отслеживать свой план вакцинации на год, а также своевременно получать напоминания о ближайших прививках. Персональный план вакцинации составляет лечащий врач в поликлинике на основе национального календаря профилактических прививок, он становится доступным для просмотра в приложении сразу после внесения соответствующей записи медицинским учреждением.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти во вкладку «Услуги», затем в раздел «Здоровье под контролем», открыть подраздел «Профилактика» и выбрать вкладку «Вакцинация». Там будут размещены личный календарь прививок и календарь прививок детей, пуш-уведомления с напоминанием о предстоящей прививке на месяц вперед, статус по каждой прививке, а также информация о медицинских отводах и причинах отказов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.