Агротехкласс в Предгорном округе Ставрополья оснастили микроскопами

Современное оборудование закупили для агротехкласса в школе № 21 поселка Горного в Предгорном округе Ставропольского края. Кабинет открыли в этом учебном году по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в краевом правительстве.
Местный тепличный комплекс обеспечил агротехнологический класс тремя микроскопами и комплектами гербариев. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, новое оборудование станет стимулом для развития интереса школьников к аграрным наукам и поможет в будущем стать квалифицированными специалистами в этой сфере.
«Агротехкласс в Горном — первая ласточка, будем и в дальнейшем участвовать в нацпроекте, открывать новые такие профильные классы. Агротехклассы в регионе создаются совместными усилиями, краевые и местные власти, профильный вуз и представители бизнеса вкладывают ресурсы в создание современных условий для детей», — сказал он.
Отметим, что при поддержке нацпроекта на Ставрополье открыты и функционируют агротехнологические классы на базе 60 школ. На профильных занятиях ребята получают практические знания и навыки в сельскохозяйственной отрасли.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.