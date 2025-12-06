Агротехкласс в Предгорном округе Ставрополья оснастили микроскопами

«Агротехкласс в Горном — первая ласточка, будем и в дальнейшем участвовать в нацпроекте, открывать новые такие профильные классы. Агротехклассы в регионе создаются совместными усилиями, краевые и местные власти, профильный вуз и представители бизнеса вкладывают ресурсы в создание современных условий для детей», — сказал он.