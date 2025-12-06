Поиски не прекращаются третий день: 49-летний уфимец ушел из дома и исчез

Пропал 49-летний уфимец Ильсур Шамгунов. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», с позавчерашнего дня его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, серую футболку, синие джинсы, черные туфли и черную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, незамедлительно сообщить по круглосуточным телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.
Активисты также отметили, что для проведения поисковых работ требуется помощь добровольцев.
