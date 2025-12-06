Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов забил первый гол в матче «Ростов» — «Рубин» в 18 туре РПЛ 6 декабря

Ростовчане открыли счет на домашней арене в игре с «Рубином» 18-го тура РПЛ.

Источник: Комсомольская правда

В матче «Ростов» — «Рубин» 18 тура РПЛ забит первый гол. Счет открыл защитник хозяев Алексей Миронов.

Игра 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр поединка — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Первый гол авторства ростовского футболиста Алексея Миронова был оформлен на 53-й минуте матча с пенальти. Игрок точно пробил в левый от себя угол. Вратарь «Рубина» Юрий Ставер угадал направление удара, но отразить опасный снаряд не сумел.

Таким образом, «Ростов» повел в счете уже во втором тайме матча.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

«Не реализовали моменты»: Что произошло после матча между ФК «Ростов» и «Локомотив» в 17-м туре РПЛ 30 ноября.