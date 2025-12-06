Миронов забил первый гол в матче «Ростов» — «Рубин» в 18 туре РПЛ 6 декабря

В матче «Ростов» — «Рубин» 18 тура РПЛ забит первый гол. Счет открыл защитник хозяев Алексей Миронов.
Игра 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр поединка — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
Первый гол авторства ростовского футболиста Алексея Миронова был оформлен на 53-й минуте матча с пенальти. Игрок точно пробил в левый от себя угол. Вратарь «Рубина» Юрий Ставер угадал направление удара, но отразить опасный снаряд не сумел.
Таким образом, «Ростов» повел в счете уже во втором тайме матча.
