Миронов забил первый гол в матче «Ростов» — «Рубин» в 18 туре РПЛ 6 декабря

Первый гол авторства ростовского футболиста Алексея Миронова был оформлен на 53-й минуте матча с пенальти. Игрок точно пробил в левый от себя угол. Вратарь «Рубина» Юрий Ставер угадал направление удара, но отразить опасный снаряд не сумел.