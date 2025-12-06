Ричмонд
Маразм попутал: Молдавский унионист не признал Дедов Морозов из детства — на ум пришла только реклама Coca-Cola и сотрудники ФСБ России

Унионист объявил войну Дедам Морозам в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

Унионист Драгош Галбур в очередной раз наехал на Чебана, обвиняя примара в пророссийскости и запутался в суждениях.

«Я обратил внимание, что вчера, на помпезном и гламурном мероприятии по случаю открытия новогодней ёлки, не было ни одного Деда Мороза в синем костюме с советским колоритом. Вместо него мы видели только Санта-Клаусов как из рекламы Coca-Cola. Можно сказать, что в плане Санта-Клауса мы уже интегрировались в ЕС. Здорово, надеюсь, под костюмами Санта-Клаусов не скрывались сотрудники ФСБ России», — написал Драгош.

Однако, судя по костюмам, это самые настоящие Деды Морозы. Санта-Клаусы носят красные полушубки. А синие тулупы — это не российский вариант. Видно, тяжелым было детство униониста, совсем запутался в понятиях.

