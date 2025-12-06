Белоруска отсудила у школы 8000 рублей из-за непродления контракта

Женщина работала в одной из школ Гродненского района уборщицей, а летом у нее заканчивался контракт. Зная об этом, она написала заявление с просьбой его продлить на максимальный срок. Однако через несколько дней белоруска получила уведомление об увольнении, и 2 июля осталась без работы. Она обратилась за помощью в областную организацию отраслевого профсоюза.