Белоруска отсудила у школы 8000 рублей из-за непродления контракта. Подробности сообщает издание 1prof.by.
Женщина работала в одной из школ Гродненского района уборщицей, а летом у нее заканчивался контракт. Зная об этом, она написала заявление с просьбой его продлить на максимальный срок. Однако через несколько дней белоруска получила уведомление об увольнении, и 2 июля осталась без работы. Она обратилась за помощью в областную организацию отраслевого профсоюза.
— По общему правилу контракт в пределах пятилетнего срока продлевается по соглашению сторон. То есть одного желания работника недостаточно, — поясняет правовой инспектор труда Юлия Ширковец.
Она уточняет: так как сотрудница не относится к отдельным категориям, с которыми наниматель должен продлевать трудовые отношения, то ее, казалось бы, можно уволить. Но в учреждении не приняли во внимание условия колдоговора. Документом установлено следующее: если сотрудник не нарушает производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, то с ним обязаны продлить контракт.
Несмотря на доводы со стороны профсоюзного юриста, администрация школы продолжала стоять на своем и дело дошло до суда. Наниматель пытался доказать, что на сотрудницу указанное положение колдоговора не действует. Это объясняли тем, что женщине не раз делали устные замечания за опоздания. По этой причине ее нельзя считать добросовестным сотрудником.
Правовой инспектор поясняет, что увольнение сотрудницы признали незаконным по причине нарушения условий колдоговора. Она отметила, что к моменту вынесения решения школу, где работала женщина, ликвидировали. А сама белоруска уже успела найти новую работу.
Юлия Ширковец обращает внимание, что восстановить уборщицу на прежнем месте не представлялось возможным. Суд, как и предусмотрено для подобных ситуаций части 2 статьи 243 Трудового кодекса, возложил на нанимателя выплатить сотруднице возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка.
С учетом компенсации морального вреда женщине полагается более 8000 рублей. Наниматель попытался оспорить решение, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.
