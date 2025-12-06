Амбулаторию в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарии обновят к концу года

Амбулаторию в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики капитально отремонтируют к концу 2025 года. Медучреждение приводят в порядок по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Это первый капитальный ремонт здания с момента его постройки в 1992 году. Специалисты уже завершили фасадные работы, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, окна и двери. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений.
В ходе ремонта в здании также проведена перепланировка помещений для удобства пациентов. Там появятся кабинеты профильных врачей, процедурные, диагностические и вспомогательные помещения. Отметим, что амбулатория в селе Верхний Куркужин обслуживает более 3 тысяч прикрепленных пациентов, в том числе 663 ребенка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.