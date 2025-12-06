Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амбулаторию в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарии обновят к концу года

Помощь там смогут получать более 3 тысяч пациентов.

Амбулаторию в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики капитально отремонтируют к концу 2025 года. Медучреждение приводят в порядок по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.

Это первый капитальный ремонт здания с момента его постройки в 1992 году. Специалисты уже завершили фасадные работы, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, окна и двери. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений.

В ходе ремонта в здании также проведена перепланировка помещений для удобства пациентов. Там появятся кабинеты профильных врачей, процедурные, диагностические и вспомогательные помещения. Отметим, что амбулатория в селе Верхний Куркужин обслуживает более 3 тысяч прикрепленных пациентов, в том числе 663 ребенка.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.