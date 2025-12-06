Средний размер взятки на Кубани превысил 700 тысяч рублей

— По факту — суммы в рамках уголовных дел делятся на количество получателей, так и получается средний размер взятки, — пояснил Роман Бурыкин. — Некоторые по ежегодному росту среднего размера взятки судят об инфляции, но по моему мнению это неправильно — причина роста скорее в количестве выявленных коррупционных нарушений.