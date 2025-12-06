Ричмонд
Средний размер взятки на Кубани превысил 700 тысяч рублей

Прокуратура рассказала о размере взяток на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае средний размер взятки превысил 700 тысяч рублей. Об этом kuban.aif.ru сообщил начальник профильного отдела прокуратуры Краснодарского края Роман Бурыкин.

По словам Бурыкина, средний размер взятки рассчитывается путем деления общей суммы по уголовным делам на количество получателей.

— По факту — суммы в рамках уголовных дел делятся на количество получателей, так и получается средний размер взятки, — пояснил Роман Бурыкин. — Некоторые по ежегодному росту среднего размера взятки судят об инфляции, но по моему мнению это неправильно — причина роста скорее в количестве выявленных коррупционных нарушений.