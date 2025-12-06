ФК «Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 2:0 в домашнем матче 18 тура РПЛ

Несмотря на уверенную победу «Ростова» по счету, «Рубин» имел шансы отличиться. Однако с реализацией у казанцев вновь возникли проблемы. И на зимнюю паузу «Ростов» уходит на десятой строчке РПЛ, набрав 21 очко, а «Рубин» — на седьмом, с 23 очками.