ФК «Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 2:0 в домашнем матче 18 тура РПЛ

ФК «Ростов» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в 18 туре РПЛ. Матч прошел в субботу, 6 декабря, на домашнем стадионе «желто-синих» — «Ростов Арена». Поединок обслуживал арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
Хозяева открыли счет на 52-й минуте. Алексей Миронов точным ударом направил мяч в левый угол. Вратарь гостей Юрий Ставер угадал направление, но не смог спасти команду.
Второй гол «Ростова» забил Егор Голенков на 67-й минуте. После подачи со фланга от Щетинина он опередил голкипера и отправил снаряд в пустые ворота.
Несмотря на уверенную победу «Ростова» по счету, «Рубин» имел шансы отличиться. Однако с реализацией у казанцев вновь возникли проблемы. И на зимнюю паузу «Ростов» уходит на десятой строчке РПЛ, набрав 21 очко, а «Рубин» — на седьмом, с 23 очками.
