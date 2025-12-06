Ремонт дороги к озеру Карачи в Новосибирской области продолжат в 2026 году

«Ремонт автодороги к озеру Карачи станет продолжением масштабной программы по восстановлению дороги вблизи курортной зоны. Ранее обновили 1,7 километра дорожной одежды на участке дороги Чаны — Погорелка, в следующем году работы продолжатся еще на 2 километрах дороги в сторону села Старые Карачи. Проектно-сметная документация уже разработана, ремонт проведет тот же подрядчик», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Антон Мирошниченко.