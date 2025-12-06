Ремонт дороги к озеру Карачи в Новосибирской области продолжат в 2026 году

Еще один участок автомобильной дороги 14-й километр а/д Н-2904 — Покровка, которая ведет к курортной зоне озера Карачи, отремонтируют в следующем году в Новосибирской области. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется обновить отрезок протяженностью 2 километра, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Ремонт автодороги к озеру Карачи станет продолжением масштабной программы по восстановлению дороги вблизи курортной зоны. Ранее обновили 1,7 километра дорожной одежды на участке дороги Чаны — Погорелка, в следующем году работы продолжатся еще на 2 километрах дороги в сторону села Старые Карачи. Проектно-сметная документация уже разработана, ремонт проведет тот же подрядчик», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Антон Мирошниченко.
Общая протяженность трассы 14-й километр а/д Н-2904 — Покровка составляет более 28 км. Она имеет переходный тип покрытия, который со временем подвергся значительному износу. В периоды дождей проезд по отдельным участкам был затруднен, что влияло на безопасность и скорость движения, особенно в направлении курортной зоны.
Программа восстановления дороги реализуется последовательно: работы ведутся с 2024 года. В следующем году ремонт затронет участок от села Старые Карачи до поселка Озеро-Карачи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.