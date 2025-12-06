В поселке Новые Ляды в Перми обновили поликлинику

Ремонт поликлиники в поселке Новые Ляды Перми завершили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении капитального строительства Пермского края.
В здании заменили внутренние инженерные сети, смонтировали сантехнику. В кабинетах провели отделку, установили мебель. Кроме того, рабочие сделали новый вентиляционный фасад с утеплением, который повышает энергоэффективность здания, а на кровле установили снегозадержатели и ограждение. Для удобства маломобильных пациентов и мам с колясками на входе сделали пандус.
«Сегодня капитальные ремонты проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагине, Гремячинске, Оханске, селе Карагай и других [населенных пунктах]», — отметили в минстрое Прикамья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.