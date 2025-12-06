В Волгограде на площадке ЦПКиО открылась резиденция Деда Мороза

— Праздничное открытие резиденции состоялось на главной сцене, а сразу после первых гостей пригласили в украшенную избу на новогоднюю сказку «В поисках волшебной подковы». Большой детский праздник дал старт работе Резиденции Деда Мороза: маленькие гости прошли волшебные испытания и встретились с Дедом Морозом, а Снегурочка передала видео-привет и провела экскурсию по обновленной резиденции, — сообщили в пресс-службе парка.