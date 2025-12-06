«Уже четвертое поколение врачей»: в Башкирии живет династия, спасающая жизни

Хабиров отметил, что карьера Аделя Измайлова началась с должностей санитара и фельдшера скорой помощи. Пройдя путь до врача-уролога, с 2011 по 2019 годы он возглавлял урологическое и онкологическое отделения, был заместителем главного врача по лечебной работе клиники Башкирского государственного медицинского университета. В мае 2019 года он был назначен руководителем Республиканского онкодиспансера.