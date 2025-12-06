«Уже четвертое поколение врачей»: в Башкирии живет династия, спасающая жизни

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о врачебной династии Измайловых, внесшей значительный вклад в развитие медицины республики.
Центральной фигурой рассказа стал Адель Измайлов — заслуженный врач Башкирии и России, доктор медицинских наук, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера. Руководитель региона поведал, что Адель Альбертович вырос в семье медиков: его отец, Альберт Адельзянович, — заслуженный врач и хирург, а мать, Нина Петровна, — заслуженный врач-фтизиатр. Именно домашняя атмосфера, пропитанная заботой о людях, определила его профессиональный путь.
Хабиров отметил, что карьера Аделя Измайлова началась с должностей санитара и фельдшера скорой помощи. Пройдя путь до врача-уролога, с 2011 по 2019 годы он возглавлял урологическое и онкологическое отделения, был заместителем главного врача по лечебной работе клиники Башкирского государственного медицинского университета. В мае 2019 года он был назначен руководителем Республиканского онкодиспансера.
Глава республики перечислил многочисленные награды врача, среди которых «Золотой скальпель», орден Салавата Юлаева, медали «За самоотверженность», П. А. Герцена «За вклад в развитие онкологии» и «За заслуги перед здравоохранением Башкортостана». Несмотря на напряженную работу, Адель Измайлов занимается со студентами и научными исследованиями.
Радий Хабиров отметил, что династия Измайловых уже включает четвертое поколение врачей, и такая преемственность придает особую силу региональной медицине. Он выразил искреннюю благодарность Аделю Альбертовичу и его семье за преданность профессии и пожелал всем доброго здоровья.
