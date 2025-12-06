В московском парке «Янтарная горка» появились спортзоны и детский городок

Для любителей физкультуры сделали спортивную зону: на месте устаревших разместили современные снаряды. Появились также фитнес-станция с турниками, рукоходами и боксерской грушей, комплексы для воркаута, кардио- и силовые тренажеры на все группы мышц. Каждый тренажер оборудовали навесом, так что заниматься на них можно в любую погоду. Кроме того, на территории обновили площадку для игры в футбол и баскетбол: заменили ограждение, уложили нескользящее покрытие, сделали баскетбольные кольца, углубления в виде футбольных ворот и нанесли разметку для игры.