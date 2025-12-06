В московском парке «Янтарная горка» появились спортзоны и детский городок

Детский городок и зоны для занятий спортом обустроили в парке «Янтарная горка» в московском районе Богородское, сообщили в комплексе городского хозяйства города. Создание комфортной городской среды в столице отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На детской площадке разместили многоуровневые городки с разнообразными горками и переходами, а также элементами для развития мелкой моторики. Там же установили современные качели, карусели и балансиры. Недалеко расположилась зона с полосой препятствий и батутом. Там есть рукоходы, веревочные и скалолазные элементы.
Для любителей физкультуры сделали спортивную зону: на месте устаревших разместили современные снаряды. Появились также фитнес-станция с турниками, рукоходами и боксерской грушей, комплексы для воркаута, кардио- и силовые тренажеры на все группы мышц. Каждый тренажер оборудовали навесом, так что заниматься на них можно в любую погоду. Кроме того, на территории обновили площадку для игры в футбол и баскетбол: заменили ограждение, уложили нескользящее покрытие, сделали баскетбольные кольца, углубления в виде футбольных ворот и нанесли разметку для игры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.