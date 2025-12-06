Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больницу башкирского села Аскино поступило новое оборудование

Операционные столы обеспечивают удобное и безопасное положение пациента и позволяют эффективно выполнять манипуляции.

Два современных универсальных операционных стола поступили в больницу села Аскино Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Новое оборудование обеспечивает удобное и безопасное положение пациента во время операции, а также позволяет хирургу эффективно выполнять необходимые манипуляции. Операционные столы могут иметь различные настройки высоты и угла наклона.

Напомним, что ранее по нацпроекту в Учалинскую центральную районную больницу Башкирии поступил мультисенсорный тренажер реабилитации. Его используют для восстановления координации у больных с нарушениями мозгового кровообращения и пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей после инсультов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.