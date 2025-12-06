В больницу башкирского села Аскино поступило новое оборудование

Два современных универсальных операционных стола поступили в больницу села Аскино Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование обеспечивает удобное и безопасное положение пациента во время операции, а также позволяет хирургу эффективно выполнять необходимые манипуляции. Операционные столы могут иметь различные настройки высоты и угла наклона.
Напомним, что ранее по нацпроекту в Учалинскую центральную районную больницу Башкирии поступил мультисенсорный тренажер реабилитации. Его используют для восстановления координации у больных с нарушениями мозгового кровообращения и пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей после инсультов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.