Первый ледовый каток открылся в центре Волгограда

Посетителей ждут на сеансы с 10.00 до 11.45, с 13.00 до 14.45, с 16.00 до 17.45, с 19.00 до 21.45. В перерывах будут чистить и приводить в порядок лед. Для взрослого билет стоит 400 рублей плюс, если необходимо, 150 рублей за аренду коньков. Для детей с 3 до 16 лет — 300 рублей. Есть льготы, в том числе студентам.