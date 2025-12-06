В Нефтекамске благоустроили территорию перед Домом молодежи

Пространство перед Домом молодежи благоустроили в Нефтекамске Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа Нефтекамск.
На территории установили 11 качелей с подсветкой, скамейки с навесами для защиты от дождя, отреставрировали старый фонарь и смонтировали необычную фотозону «Зеркальный коридор».
«Проект благоустройства площадки перед Домом молодежи — это лишь один из примеров системной работы по улучшению качества жизни в городе. В планах на будущее — обновление других общественных пространств, создание новых парков и зон отдыха, а также реализация других проектов, направленных на повышение комфорта и привлекательности Нефтекамска», — отметили в администрации Нефтекамска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.