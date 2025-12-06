В Нефтекамске благоустроили территорию перед Домом молодежи

«Проект благоустройства площадки перед Домом молодежи — это лишь один из примеров системной работы по улучшению качества жизни в городе. В планах на будущее — обновление других общественных пространств, создание новых парков и зон отдыха, а также реализация других проектов, направленных на повышение комфорта и привлекательности Нефтекамска», — отметили в администрации Нефтекамска.