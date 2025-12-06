Ричмонд
В два села Липецкой области провели интернет

Теперь местные жители могут удаленно работать и учиться, делать покупки, пользоваться «Госуслугами» и общаться онлайн.

Две вышки связи установили в селах Лебедянка и Красное Липецкой области при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в управлении цифрового развития региона.

Теперь местные жители обеспечены высокоскоростным интернетом и стабильной мобильной связью. Они могут удаленно работать, учиться, общаться онлайн, дистанционно совершать покупки, пользоваться порталом «Госуслуги» и многое другое.

Базовые станции гарантируют хороший сигнал и высокую скорость передачи данных. Всего в этом году их установят в 46 населенных пунктах Липецкой области.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.