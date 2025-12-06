Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани в Новый год пустят дополнительные поезда

В первую очередь их пустят до Москвы, Пензы, Адлера.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии новогодних праздников в Казани запустят дополнительные поезда. Ожидается, что в течение трёх недель стандартное число рейсов будет расширено ещё на 50 единиц.

Как сообщает Минтранс РТ, дополнительные рейсы будут запущены по маршрутам, № 205/206, 285/286 и 276, связывающим Казань с Москвой, а также № 375/118, который будет курсировать между Казанью, Пензой и Адлером. Также дополнительные единицы подвижного состава отправят по маршрутам между столицей Татарстана и Нижним Новгородом и Ижевском.

Отметим, дополнительные рейсы будут ходить в период с 26 декабря по 12 января.