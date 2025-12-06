В Казани в Новый год пустят дополнительные поезда

Как сообщает Минтранс РТ, дополнительные рейсы будут запущены по маршрутам, № 205/206, 285/286 и 276, связывающим Казань с Москвой, а также № 375/118, который будет курсировать между Казанью, Пензой и Адлером. Также дополнительные единицы подвижного состава отправят по маршрутам между столицей Татарстана и Нижним Новгородом и Ижевском.