В селе Тельвиска в НАО до конца года отремонтируют детсад

Капитальный ремонт детского сада в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа завершат до конца года при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
«До конца года подрядчик обязуется закончить начатые летом работы, в том числе установить пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, смонтировать электрическую систему, завершить внутреннюю отделку стен. Договорились, что закупим в этот детский сад интерактивные комплексы, которые уже установлены в пяти детсадах НАО», — сказала глава региона Ирина Гехт.
В учреждении появятся интерактивные комплексы «Умное зеркало» и «Умный пол». Они помогают педагогам работать над развитием речи воспитанников, логики и мышления, а также помогать детям снимать психоэмоциональное напряжение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.