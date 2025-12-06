В заказнике «Горненский» на Дону открыли новую экотропу

Новую экотропу под названием «По Дону гуляют» открыли в заказнике «Горненский» Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Организация экологичного отдыха на особо охраняемых природных территориях отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
На протяжении всего маршрута установлены информационные стенды с QR-кодами. Они ведут к интерактивным экогидам, озвученным школьниками из Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Семикаракорского районов.
Экотропа позволит посетителям заказника не только насладиться красотой природы, но и получить ценные знания об окружающей среде, а также внесет вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в заказнике функционируют пять экологических троп.
«“Горненский” заказник является особо охраняемой природной территорией, имеющей важное природоохранное значение, поэтому создание такой экотропы — значимый шаг в развитии экологического туризма в регионе, который является одной из наших приоритетных задач», — отметила глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.