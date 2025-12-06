В Ленинградской области к 2027 году модернизируют «Дорогу жизни»

Модернизацию мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» проведут в Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы завершат к 2027 году, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Всего планируется реконструировать 90 объектов культурного наследия. Специалисты разработали единую концепцию архитектурного освещения мемориалов и памятных столбов.
Часть работ уже проведена. Например, обновлено 56 остановочных павильонов и шумозащитных экранов вдоль трассы. В стадии реализации — строительство новых пешеходных переходов и парковочных карманов у мемориалов «Разорванное кольцо» и «Катюша». Помимо этого, к 2030 году планируется расширить участок автомобильной дороги и построить объездную дорогу вокруг Всеволожска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.