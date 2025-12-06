В Елецком микрорайоне Липецка построили поликлинику

Поликлинику, рассчитанную на 800 посещений в смену, построили в Елецком микрорайоне Липецка, сообщили в управлении информационной политики Липецкой области. Возведение медицинских учреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Из оборудования там установлены рентген-аппарат, компьютерные томограф, маммограф и флюорограф. Они подключены к системе с искусственным интеллектом, что ускорит процесс диагностики.
Врачи поликлиники почти полностью перейдут на электронный документооборот. Например, направления на анализы будут выдаваться в виде штрихкода, в том числе высылаться в личный кабинет пациента. Достаточно будет показать данные лаборанту на смартфоне.
Все медицинские данные пациентов будут храниться в единой информационно-аналитической системе. Она объединяет больницы, поликлиники и скорую помощь. Больным не нужно приносить на прием к врачу бумажные заключения от других специалистов: врач увидит полную картину в электронной карте.
«Поликлиника была очень нужна в этом микрорайоне — он молодой, активно развивается. Здесь много семей с детьми, поэтому и делали здание два в одном — для детей и для взрослых, плюс женская консультация. Кроме того, эта поликлиника снизит нагрузку на другие городские медучреждения, и наши жители будут получать помощь гораздо быстрее и качественнее», — говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.