В Елецком микрорайоне Липецка построили поликлинику

«Поликлиника была очень нужна в этом микрорайоне — он молодой, активно развивается. Здесь много семей с детьми, поэтому и делали здание два в одном — для детей и для взрослых, плюс женская консультация. Кроме того, эта поликлиника снизит нагрузку на другие городские медучреждения, и наши жители будут получать помощь гораздо быстрее и качественнее», — говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.