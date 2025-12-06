В России выбрали слово года

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Тревожность» стала главным «Словом года — 2025» по итогам народного голосования, заявили РИА Новости в пресс-службе проекта.
«Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети “Читай-город” с апреля по декабрь 2025-го. Им стала “тревожность” — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36 процентов), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году», — говорится в сообщении.
Среди претендентов также были слова «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены», «Победа».
Организаторами выступили импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Проект реализуют по четырем направлениям. Так, в категории «Гуманитарная сфера» отбирали слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в «Техносфере» — слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали из лексики интернет-пользователей.
Победитель в номинации «Гуманитарная сфера» — слово «ИИ» — отражает важную роль искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена. В шорт-лист категории вошли: «Вера», «Лабубу», «Любовь», «Патриотизм», «Переговоры», «Победа», «Поиск», «Ценности», «Цензура».
В категории «Техносфера» лидировало слово «Промпт», означающее краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также были «Алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «Импортонезависимость», «Кибербезопасность», «Национальный мессенджер», «План “Ковер”, “Цифровой рубль”.
Самым популярным словом в категории «Сленг» стало «Окак»: мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию. В топ-10 также вошли «Бомбардиро крокодило», «Брейнрот», «НПС», «Пикми», «Свага», «Сигма», «Сияй», «Слоняра», «Токсик».
Для первых трех номинаций — «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» — сформировали рабочие группы из экспертов. Каждый предложил от одного до четырех слов — с обоснованием выбора. Кандидатов направления «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.