В подмосковном поселке Михнево откроют подстанцию скорой помощи

Подстанцию скорой помощи возводят в поселке Михнево Московской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открыть ее планируют в начале 2026 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На территории объекта уже укладывают асфальт, проводят планировку тротуаров и проездов. В строительстве задействовали более 100 человек и 12 спецмашин.
В двухэтажном здании площадью около 2 тыс. кв. м обустраивают слаботочные системы, монтируют подвесной потолок и ведут электромонтажные работы. Там разместят диспетчерскую службу, комнаты отдыха, столовую, кабинеты для предрейсовых осмотров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.