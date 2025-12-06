В школах сахарного диабета Подмосковья обучились почти 45 тысяч человек

Почти 45 тыс. человек в этом году прошли обучение в школах сахарного диабета Московской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Бесплатные занятия проводятся для взрослых и детей в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Сахарный диабет — коварное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и соблюдения диеты. Чтобы пациенты могли проще адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, в Подмосковье работают школы сахарного диабета для взрослых и детей. На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов, принципах правильного питания, а также отвечают на волнующие вопросы. В этом году такое обучение прошли почти 45 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Отметим, в области работают 123 амбулаторные и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ. Обучение может пройти любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.