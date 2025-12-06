В школах сахарного диабета Подмосковья обучились почти 45 тысяч человек

«Сахарный диабет — коварное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и соблюдения диеты. Чтобы пациенты могли проще адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, в Подмосковье работают школы сахарного диабета для взрослых и детей. На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов, принципах правильного питания, а также отвечают на волнующие вопросы. В этом году такое обучение прошли почти 45 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.