«Очень любил своих дочек»: в Башкирии похоронили 37-летнего мужчину

Андрей Алексеевич родился в 1988 году в Белорецке. Учился в школе № 20, затем в профтехучилище № 26 на электрогазосварщика. Проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Долгое время жил в Москве, трудился в частной компании. Потом вернулся в Башкирию, работал в Уфе.