«Очень любил своих дочек»: в Башкирии похоронили 37-летнего мужчину

В Башкирии похоронили погибшего на СВО молодого отца.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Андреем Ляпиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Андрей Алексеевич родился в 1988 году в Белорецке. Учился в школе № 20, затем в профтехучилище № 26 на электрогазосварщика. Проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Долгое время жил в Москве, трудился в частной компании. Потом вернулся в Башкирию, работал в Уфе.

В минувшем марте Андрей Ляпин подписал контракт с Министерством Обороны России, служил в мотострелковом отделении. К сожалению, в мае мужчины не стало.

— Был добрым, отзывчивым, вежливым, мужественным, жизнерадостным человеком. Всегда поддерживал родных и близких, очень любил своих дочек, ни в чем им не отказывал. Приносим глубокие искренние соболезнования всем родным Андрея Алексеевича. Скорбим вместе с вами, — заявили в администрации Белорецкого района.

