Проект Смоленской области вошел в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ

Смоленская атомная станция заняла первое место в номинации «Лидеры социальных изменений. Крупный бизнес» Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Проект «Автографы Победы» признан лучшим среди более чем 300 конкурсных работ, представленных участниками со всей страны. Он посвящен созданию мемориального комплекса «Курган Славы» в Десногорске. За пять лет Смоленская АЭС, местные власти и жители города объединили усилия, создав уникальный музей под открытым небом. Там регулярно проходят патриотические акции, встречи с ветеранами и другие мероприятия. В 2024 году мемориал посетили 57 тыс. человек.
«Это результат работы ответственных и инициативных граждан, истинных патриотов. Поздравляю Смоленскую АЭС с заслуженной победой», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
Всего в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ поступило рекордное количество заявок — 52 383 из 147 стран. Церемония награждения победителей состоялась 3 декабря в Москве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.