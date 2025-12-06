Проект Смоленской области вошел в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ

Проект «Автографы Победы» признан лучшим среди более чем 300 конкурсных работ, представленных участниками со всей страны. Он посвящен созданию мемориального комплекса «Курган Славы» в Десногорске. За пять лет Смоленская АЭС, местные власти и жители города объединили усилия, создав уникальный музей под открытым небом. Там регулярно проходят патриотические акции, встречи с ветеранами и другие мероприятия. В 2024 году мемориал посетили 57 тыс. человек.