Казанцам рассказали, что повлияло на рост стоимости проезда в метро

«Рост индекса потребительских цен, увеличение цен на электроэнергию, рост цен на запчасти и повышение минимального размера труда», — отметила она в беседе с «Вести Татарстан».
Ранее сообщалось, что в Казани с 1 января 2026 года изменятся цены на проезд и провоз багажа в метро.
Согласно опубликованному постановлению Кабинета министров РТ, стоимость разовой поездки при приобретении единовременного билета составит 46 рублей, а при оплате транспортной картой на 100 поездок — 36 рублей. Тариф на провоз ручной клади сверх установленных норм также составит 46 рублей.