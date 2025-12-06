Ричмонд
Казанцам рассказали, что повлияло на рост стоимости проезда в метро

На повышение стоимости проезда в казанском метро повлияли объективные экономические и отраслевые показатели. Об этом сообщила пресс-секретарь Госкомитета РТ по тарифам Ольга Безносова.

Источник: ИА Татар-информ

«Рост индекса потребительских цен, увеличение цен на электроэнергию, рост цен на запчасти и повышение минимального размера труда», — отметила она в беседе с «Вести Татарстан».

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 января 2026 года изменятся цены на проезд и провоз багажа в метро.

Согласно опубликованному постановлению Кабинета министров РТ, стоимость разовой поездки при приобретении единовременного билета составит 46 рублей, а при оплате транспортной картой на 100 поездок — 36 рублей. Тариф на провоз ручной клади сверх установленных норм также составит 46 рублей.