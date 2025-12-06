На фоне роста тарифов и падения реальных доходов населения руководители госструктур, ответственных за регулирование тарифов и финансового сектора, получают зарплаты в размере от 100 000 до 125 000 леев ежемесячно. В список входят:
5 директоров ANRE — около 125 000 леев каждый;
глава CNPF — 114 000 леев;
директор ANRCETI — 104 000 леев;
представители НБМ — около 100 000 леев.
Эти структуры напрямую влияют на стоимость газа, электричества, связи, банковские комиссии и финансовые услуги, которыми пользуются все граждане. При этом контроль над тарифами остаётся слабым, а ответственность — размыта.
Контраст очевиден: граждане экономят на коммунальных услугах, а регулирующие органы живут по стандартам топ-менеджеров частных корпораций — за государственный счёт.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем нынче самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).
Режим ПАС никогда не перестанет считать народ быдлом: В Молдове растут не экономика и уровень жизни, как уверяют нас власти, а только разрастаются блошиные рынки.
Подоспел опрос Нацбанка Молдовы: 31,9% населения выживают на сумму, которой едва хватает на еду и коммунальные услуги — менее 5 000 леев в месяц (далее…).
Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.
Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова (далее…).