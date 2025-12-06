Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что нужно знать о социальной справедливости в Молдове: Кто из государственных служащих получает в 40 раз больше, чем пенсионеры

Пока граждане платят рекордные тарифы, руководители регулирующих органов получают сотни тысяч леев в месяц.

Источник: Комсомольская правда

На фоне роста тарифов и падения реальных доходов населения руководители госструктур, ответственных за регулирование тарифов и финансового сектора, получают зарплаты в размере от 100 000 до 125 000 леев ежемесячно. В список входят:

5 директоров ANRE — около 125 000 леев каждый;

глава CNPF — 114 000 леев;

директор ANRCETI — 104 000 леев;

представители НБМ — около 100 000 леев.

Эти структуры напрямую влияют на стоимость газа, электричества, связи, банковские комиссии и финансовые услуги, которыми пользуются все граждане. При этом контроль над тарифами остаётся слабым, а ответственность — размыта.

Контраст очевиден: граждане экономят на коммунальных услугах, а регулирующие органы живут по стандартам топ-менеджеров частных корпораций — за государственный счёт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем нынче самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).

Режим ПАС никогда не перестанет считать народ быдлом: В Молдове растут не экономика и уровень жизни, как уверяют нас власти, а только разрастаются блошиные рынки.

Подоспел опрос Нацбанка Молдовы: 31,9% населения выживают на сумму, которой едва хватает на еду и коммунальные услуги — менее 5 000 леев в месяц (далее…).

Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.

Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше