Спасатели рассказали, что произошло с мужчиной ночью в лесу под Червенем

4 декабря выяснилось, что 68-летний житель деревни Глухое отправился в лес выгуливать собак и с наступлением сумерек не вернулся домой. На поиски мужчины были направлены более 150 человек. Кроме того, для поисковой операции использовали 40 единиц техники и трех собак. Днем 6 декабря спасатели обнаружили потерявшегося.