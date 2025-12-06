Спасатели рассказали, что произошло с мужчиной ночью в лесу под Червенем

Белорусские спасатели рассказали, как проходили поиски мужчины, который потерялся в Червенском районе.
4 декабря выяснилось, что 68-летний житель деревни Глухое отправился в лес выгуливать собак и с наступлением сумерек не вернулся домой. На поиски мужчины были направлены более 150 человек. Кроме того, для поисковой операции использовали 40 единиц техники и трех собак. Днем 6 декабря спасатели обнаружили потерявшегося.
«Он лежал на земле, обложив себя еловыми ветками. Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в МЧС Беларуси.
Тем временем Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря.
Ранее адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.
Прочитайте, что ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске.