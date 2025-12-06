В Краснодаре на Приозерном бульваре высадили сосны и самшит

В Краснодаре на Приозерном бульваре в КМР высадили сосны и самшит. Инициатива по высадке полусотни молодых сосен и 150 кустов самшита исходила от депутатского корпуса города.
Саженцы и инвентарь привез окружной депутат Константин Полулях, который вместе с жителями высадил деревья.
— Мы хотели сами это сделать. Ведь это наш бульвар, по нему будут гулять наши дети, наши внуки. Когда делаешь что-то своими руками, отношение совсем другое, — рассказала жительница Комсомольского микрорайона, представившаяся Светланой.
Помогали сажать сосны и студенты КубГАУ. А когда работа была сделана, жители устроили чаепитие рядом с бульваром. За чашкой ароматного чая обсуждали не только приживаемость саженцев, но и планы по дальнейшему благоустройству, будущие встречи и просто соседские новости.