Донские центры «Мой бизнес» оказали более 7 тысяч экспертных консультаций

«В этом году донские центры “Мой бизнес” оказали свыше 10 тысяч нефинансовых услуг, в том числе более 7 тысяч экспертных консультаций. Один из ключевых запросов касался снижения фискальной нагрузки. В условиях динамичного законодательства нам важно обеспечить предпринимателей актуальной практической информацией. Сотрудники центров бесплатно консультируют очно и по телефону, что особенно актуально для компаний, которые не имеют возможности принять в штат профильных специалистов», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич.