Донские центры «Мой бизнес» оказали более 7 тысяч экспертных консультаций

Более 7 тыс. экспертных консультаций оказали в донских центрах «Мой бизнес» с января по октябрь 2025 года, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Работа учреждений отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Наибольший интерес вызвали консультации по налогообложению, правовым аспектам ведения деятельности и привлечению финансирования.
«В этом году донские центры “Мой бизнес” оказали свыше 10 тысяч нефинансовых услуг, в том числе более 7 тысяч экспертных консультаций. Один из ключевых запросов касался снижения фискальной нагрузки. В условиях динамичного законодательства нам важно обеспечить предпринимателей актуальной практической информацией. Сотрудники центров бесплатно консультируют очно и по телефону, что особенно актуально для компаний, которые не имеют возможности принять в штат профильных специалистов», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич.
Среди получателей консультационной поддержки — Дмитрий и Виктория Ткачевы. Супруги выкупили кулинарную студию и теперь оказывают услуги по организации деловых и развлекательных мероприятий, проводят праздники, корпоративы, кулинарные мастер-классы с шеф-поваром для взрослых и детей. Ткачевы получили юридическую консультацию в центре «Мой бизнес», а также заем под льготный процент на расширение бизнеса. Средства направили на открытие второго кулинарного лофт-пространства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.