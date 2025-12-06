Эксперт рассказал о растущей эффективности ИИ в здравоохранении

«Этот пациент, который прочитал что-то в Яндексе или со своим чат-ботом прочитал что-то про свое заболевание, считает, что он понял. Но если посадить за один стол в дискуссии пациента и врача, все равно несимметричность знаний даст о себе знать», — отметила Воронцова.