Эксперт рассказал о растущей эффективности ИИ в здравоохранении

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Через 5−10 лет 90% решений в сфере здравоохранения будут принимать с помощью искусственного интеллекта, считает старший управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.
«ЗдравФорум» Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО проходит в Москве в субботу. В ходе сессии «Тренды в экосистеме здоровья и компетенции лидеров будущего» специалисты обсудили главные направления и результаты развития здравоохранения.
«Хотим мы этого или нет, через 5−10 лет 90% решений, которые сейчас принимаются в здравоохранении, будут осуществлены при поддержке искусственного интеллекта», — сказал Жданов в своем выступлении.
По его словам, уже сейчас, благодаря внедрению телемедицины, искусственного интеллекта и чат-ботов происходит смещение от клиник в сторону цифровых сервисов.
«Я думаю, что к 2030 году, это очень оптимистично, но скорее всего к 2030 году 50% обращений человека по собственному здоровью уйдет в цифровые каналы», — сказал Жданов.
Заместитель директора по науке Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова обратила внимание, что многие пациенты уже пользуются чат-ботами, чтобы собирать информацию про свои заболевания.
«Этот пациент, который прочитал что-то в Яндексе или со своим чат-ботом прочитал что-то про свое заболевание, считает, что он понял. Но если посадить за один стол в дискуссии пациента и врача, все равно несимметричность знаний даст о себе знать», — отметила Воронцова.
Она добавила, что тренд в сторону пациентоцентричности принижает врача.
«Модель, которая была в советское время, принижает пациента, делает его инфантильным… А сейчас тренд в пациентоцентричность принижает врача, потому что врача начинают сравнивать с тем же ИИ», — пояснила она.
По ее словам, врач, которому будет доступен искусственный интеллект, благодаря своим знаниям почерпнет из него больше, чем любой пациент.
Воронцова также рассказала о наборе студентов уникальной образовательной программы «Лидеры будущего здравоохранения». Программа создана в рамках стратегического партнерства Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московской школы управления «Сколково», меморандум ранее был подписан на ПМЭФ.
«Это где-то 32 студента у нас сейчас учатся, 5−6 курс, по большей степени это 6 курс. И, конечно же, только отличники. И отбор был достаточно кропотливый и тщательный», — рассказала она.
Профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Московской Школы управления СКОЛКОВО Марина Велданова заключила, что предстоящая серьезная трансформация в здравоохранении будет невозможна без взаимодействия и диалога.
«Трансформация здравоохранения, предполагается, пойдет по нескольким трекам. Конечно же, технологическая трансформация, цифровизация, человекоцентричность, где реально в расчет принимается как пациент, так и сотрудник. Бесспорно, партнерское и экосистемное взаимодействие. И очень важно, что продвинуть туда отрасль невозможно без, первое, развития компетенций участников отрасли, второе, без диалога», — сказала Велданова.