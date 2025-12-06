Вакансии в День ИТ-карьеры в Новосибирске представят 40 компаний

«Крупные ИТ-организации, имеющие государственную аккредитацию и получающие льготы, должны будут заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами по подготовке квалифицированных кадров в сфере ИТ. Речь об организациях с численностью сотрудников не менее 100 человек и выручкой более миллиарда рублей в год. Со следующего года они будут направлять не менее 3% от сэкономленных благодаря налоговым льготам средств на подготовку ИТ-специалистов. По нашим подсчетам, в Новосибирской области более 10 таких ИТ-компаний. Надо сказать, бизнес и ранее был вовлечен в образовательный процесс. В вузах и ссузах региона совместными усилиями уже открыто около 50 различных лабораторий», — подчеркнул Сергей Цукарь.