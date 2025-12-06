Вакансии в День ИТ-карьеры в Новосибирске представят 40 компаний

День ИТ-карьеры пройдет в ходе форума Cookie Fest в Новосибирске 10 декабря, вакансии представят 40 российских компаний. Подготовка ИТ-кадров — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Мероприятие объединит студентов, молодых специалистов, работодателей, преподавателей и наставников в области информационных технологий. День ИТ-карьеры пройдет в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Регистрация на мероприятие открыта на сайте.
Как отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, одна из приоритетных задач в развитии кадрового потенциала ИТ-отрасли — это повышение качества подготовки специалистов путем привлечения к образовательному процессу работодателей.
«Крупные ИТ-организации, имеющие государственную аккредитацию и получающие льготы, должны будут заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами по подготовке квалифицированных кадров в сфере ИТ. Речь об организациях с численностью сотрудников не менее 100 человек и выручкой более миллиарда рублей в год. Со следующего года они будут направлять не менее 3% от сэкономленных благодаря налоговым льготам средств на подготовку ИТ-специалистов. По нашим подсчетам, в Новосибирской области более 10 таких ИТ-компаний. Надо сказать, бизнес и ранее был вовлечен в образовательный процесс. В вузах и ссузах региона совместными усилиями уже открыто около 50 различных лабораторий», — подчеркнул Сергей Цукарь.
Программа фестиваля Cookie Fest также включает в себя практические воркшопы, карьерные активности, интерактивные зоны и общение с экспертами. Отдельным мероприятием-спутником станет хакатон. С 5 по 7 декабря проходит отборочный этап на онлайн-платформе. Финал состоится 9 декабря в гибридном формате, а награждение победителей — 10 декабря на Cookie Fest.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.